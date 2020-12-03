«Я же вроде радостный». Сулейманов прокомментировал своё фото после победы над «Ренном»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото со вчерашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ренном» (1:0).

«Я же вроде радостный», — написал Сулейманов.

Встреча проходила на одноимённом стадионе в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0. На 71-й минуте форвард краснодарцев Маркус Берг открыл счёт. Защитник Александр Мартынович из центра поля забросил мяч к штрафной «Ренна», Берг обогнал Да Сильву и технично внешней стороной стопы пробил в нижний угол ворот.



Обслуживала встречу бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. Ассистенты — Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный рефери – Ник Уолш.



Матч команд в 1-м туре состоялся во Франции 20 октября и завершился ничьей со счётом 1:1.



«Краснодар», набрав 4 очка, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА. «Ренн» (1) замыкает квартет.