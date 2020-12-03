АЗ — «Наполи»: прямой эфир матча начнётся в 23:00

Сегодня, 3 декабря, состоится матч АЗ Алкмар — «Наполи». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА пройдёт на стадионе «АФАС» в Алкмаре. Начало — в 23:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкции. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча АЗ — «Наполи» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Ассистенты — Гийом Дебар и Фредерик Акетт. Резервный рефери — Жереми Пиньяр.
«Наполи», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу в группе F. АЗ (7) — на 3-м месте. Столько же очков у «Реала Сосьедад». Замыкает турнирную таблицу «Риека» (0).
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