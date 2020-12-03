Зе Луиш перенесёт операцию, у него — перелом одной из костей стопы

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о состоянии травмированных игроков. Форвард команды Зе Луиш перенесёт операцию после травмы, которую он получил в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:3).
В ходе обследования выяснилось, что футболист сломал одну из костей стопы. 7 декабря форвард отправится в Рим, где перенесёт операцию. Предполагается, что Зе Луиш восстановится уже к зимним сборам команды.
«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, четвёртом месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может выступить в Лиге Европы УЕФА. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (12) и «Атлетико» (5).
- 3 декабря 2020
-
19:29
-
19:03
-
18:59
-
18:45
-
18:44
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:15
-
18:04
-
18:00
-
17:57
-
17:45
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:08
-
16:56
-
16:39
-
16:35
-
16:15
-
16:06
-
15:50
-
15:46
-
15:38
-
15:21
-
15:15
-
15:02
-
14:41
-
14:14
-
14:08
-
13:57
-
13:41
-
13:25
-
13:19