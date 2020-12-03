Зе Луиш перенесёт операцию, у него — перелом одной из костей стопы

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о состоянии травмированных игроков. Форвард команды Зе Луиш перенесёт операцию после травмы, которую он получил в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:3).

В ходе обследования выяснилось, что футболист сломал одну из костей стопы. 7 декабря форвард отправится в Рим, где перенесёт операцию. Предполагается, что Зе Луиш восстановится уже к зимним сборам команды.

«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, четвёртом месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может выступить в Лиге Европы УЕФА. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (12) и «Атлетико» (5).