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Александр Головин показал фото с первой тренировки после травмы

Александр Головин показал фото с первой тренировки после травмы
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» Александр Головин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с тренировки после возвращения в общую группу команды.

Партнёры по команде радостно восприняли возвращение Головина. «Добро пожаловать обратно», — написал в комментариях защитник Рубен Агилар. «Вернулся!» — добавил голкипер «Монако» Вито Манноне.

Головин восстановился после травмы и возобновил тренировки в общей группе. Хавбек получил надрыв задней поверхности бедра в августе этого года.

Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн, контракт был подписан сроком на пять лет. В текущем розыгрыше чемпионата Франции полузащитник провёл за монегасков два матча. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Головин сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.

В сезоне-2020/2021 «Монако» удалось набрать 23 очка в 12 турах, команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Клуб выиграл четыре встречи подряд.

Александр Головин вернулся к тренировкам с «Монако» в общей группе
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