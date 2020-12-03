ЦСКА — «Вольфсберг»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Вольфсберга» на матч Лиги Европы.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Дзагоев, Эджуке, Сигурдссон, Бистрович, Тикнизян, Гайч, Шкурин.
«Вольфсберг»: Кофлер, Шерцер, Лочошвили, Баумгартнер, Новак, Линдль, Ляйтгеб, Шпранглер, Тафернер, Перец, Визингер.
Запасные: Куттин, Сольдо, Гиорбелидзе, Перич, Павелич, Йовелич, Рнич, Штрацниг, Шефль, Верницниг, Шмербек.
Встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Помогать ему будут ассистенты Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервный рефери – Милош Бошкович.
Матч команд в 1-м туре состоялся в Австрии 22 октября и завершился со счётом 1:1.
В настоящее время ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы. Лидером квартета является загребское «Динамо» (8), а на второй строчке располагается «Фейеноорд» (5). «Вольфсберг» занимает третье место, опережая «армейцев» на одно очко.
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