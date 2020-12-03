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«Ньюкасл» закроет тренировочную базу из-за восьми случаев коронавируса

«Ньюкасл» закроет тренировочную базу из-за восьми случаев коронавируса
Футбол / Англия 0

«Ньюкасл Юнайтед» будет вынужден закрыть свою тренировочную базу до понедельника из-за вспышки коронавирусной инфекции, сообщает The Telegraph.

Выяснилось, что три заражённых коронавирусом игрока «Ньюкасла» участвовали в матче с «Кристал Пэлас». В общей сложности у восьми игроков «Ньюкасла» выявлен коронавирус, кроме того, инфекцию нашли у одного из сотрудников.

Ранее «Ньюкасл Юнайтед» сообщил ещё о пяти положительных тестах на COVID-19. Руководство клуба не раскрыло имён заразившихся игроков.

Последний матч «сороки» провели 27 ноября с «Кристал Пэлас» (2:0). В матче отсутствовал лидер «Ньюкасла» французский вингер Аллан Сент-Максимен. Подопечные Стива Брюса набрали 14 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Ньюкасл Юнайтед» объявил о вспышке коронавируса
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