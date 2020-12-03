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Данни: «Зениту» не хватило Дзюбы в матче с «Брюгге», с большим уважением отношусь к нему

Данни: «Зениту» не хватило Дзюбы в матче с «Брюгге», с большим уважением отношусь к нему
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший полузащитник «Зенита» Данни поделился своим мнением о неудачном выступлении команды в Лиге чемпионов. Накануне питерцы проиграли «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и лишились шансов даже на третье место в своём квартете.

«Очень-очень грустно, потому что «Зенит» вновь не сумел достичь своих целей в Европе — выйти из группы в Лиге чемпионов или, по крайней мере, продолжить борьбу весной в Лиге Европы. Это происходит второй год подряд. Я крайне разочарован, поскольку до сих пор считаю себя частью «Зенита», переживаю за него всей душой.

Чего не хватило «Зениту»? В первую очередь — не чего, а кого. Дзюбы! Я с большим уважением отношусь к этому футболисту и считаю, что его точно недоставало моим бывшим одноклубникам. Без Дзюбы уже не в первый раз у «Зенита» игра не клеится», — цитирует Данни Sportbox.

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