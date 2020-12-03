Экс-игрок «Рубина» стал кандидатом на должность главного тренера сборной Сербии

Бывший футболист казанского «Рубина» и мадридского «Атлетико» Велько Паунович вошёл в список кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии, сообщает N1.

Первым в списке кандидатов называют Владана Милоевича, возглавляющего «Аль-Ахли». Руководство Футбольного союза Сербии готово выплатить клубу из Саудовской Аравии компенсацию за разрыв контракта с Милоевичем. Специалист готов вернуться в Белград.

В случае срыва переговоров с Милоевичем ФСС свяжется с Пауновичем или двумя другими кандидатами — Славишей Йокановичем или Иваном Йовановичем.

Зампредседателя Футбольного союза Сербии проведёт переговоры с потенциальными кандидатами до следующего заседания исполнительного совета организации. Новый тренер сменит Любишу Тумбаковича с января 2021 года.

Паунович выступал за «Рубин» в 2007 году, провёл за казанцев 16 матчей и забил один гол. Сербский полузащитник играл также в мадридском «Атлетико», «Хетафе», «Тенерифе» и других клубах. Сейчас 43-летний Паунович возглавляет «Рединг». Велько выиграл со сборной Сербии U20 чемпионат мира 2015 года в Новой Зеландии.