Гончаренко: ЦСКА нужно разнообразить атаку в матче с «Вольфсбергом», мы играли однобоко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы с «Вольфсбергом»

«Мы мониторим состояние команды. Какой-то эмоциональной или физической усталости у нас не наблюдается. Знаем, что нам играть сегодня и потом ещё, но готовимся к отдельно взятой игре. Сегодня сделаем всё возможное, чтобы победить.

Возвращение Дзагоева и Кучаева? Конечно, возвращающиеся в строй игроки придают другой импульс. Нам важно правильно действовать в атаке, потому что в последних матчах мы достаточно однобоко играли. Нужно разнообразить атаку.

Мы думали использовать сегодня Фернандеса, но ему ещё не все тесты до конца сделали. Думаю, к следующему матчу он будет готов.

Мы не смотрим на проблемы «Вольфсберга» в чемпионате Австрии. Никакого значения это не имеет. Тем более если посмотреть даже матчи с Загребом, которые они вроде как проиграли, команда оказывала достаточно серьёзное сопротивление. Мы понимаем, что этот соперник особенно опасен на выезде», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Вольфсберг». Встреча состоится сегодня, 3 декабря. Начало — в 20:55 мск.