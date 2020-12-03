Гончаренко: ЦСКА нужно разнообразить атаку в матче с «Вольфсбергом», мы играли однобоко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы с «Вольфсбергом»
«Мы мониторим состояние команды. Какой-то эмоциональной или физической усталости у нас не наблюдается. Знаем, что нам играть сегодня и потом ещё, но готовимся к отдельно взятой игре. Сегодня сделаем всё возможное, чтобы победить.
Возвращение Дзагоева и Кучаева? Конечно, возвращающиеся в строй игроки придают другой импульс. Нам важно правильно действовать в атаке, потому что в последних матчах мы достаточно однобоко играли. Нужно разнообразить атаку.
Мы думали использовать сегодня Фернандеса, но ему ещё не все тесты до конца сделали. Думаю, к следующему матчу он будет готов.
Мы не смотрим на проблемы «Вольфсберга» в чемпионате Австрии. Никакого значения это не имеет. Тем более если посмотреть даже матчи с Загребом, которые они вроде как проиграли, команда оказывала достаточно серьёзное сопротивление. Мы понимаем, что этот соперник особенно опасен на выезде», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Вольфсберг». Встреча состоится сегодня, 3 декабря. Начало — в 20:55 мск.
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