ЦСКА — «Вольфсберг»: Визингер вывел гостей вперёд
В эти минуты на стадионе «ВЭБ Арена» проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. ЦСКА принимает «Вольфсберг».
Счёт на 21-й минуте матча открыл нападающий гостей Дарио Визингер. Форвард точно пробил с дальней дистанции, мяч рикошетом от перекладины влетел в ворота ЦСКА.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Вольфсберг».
Матч команд в 1-м туре состоялся в Австрии 22 октября и завершился со счётом 1:1.
ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы УЕФА. Лидером квартета является загребское «Динамо» (8), на втором месте — «Фейеноорд» (5). «Вольфсберг» занимает третье место, опережая «армейцев» на одно очко. Проигрыш лишит ЦСКА шансов на выход в плей-офф.
ЦСКА — «Вольфсберг»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
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