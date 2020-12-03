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ЦСКА — «Вольфсберг»: Визингер вывел гостей вперёд

ЦСКА — «Вольфсберг»: Визингер вывел гостей вперёд
Футбол / Лига Европы 0

В эти минуты на стадионе «ВЭБ Арена» проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. ЦСКА принимает «Вольфсберг».

Счёт на 21-й минуте матча открыл нападающий гостей Дарио Визингер. Форвард точно пробил с дальней дистанции, мяч рикошетом от перекладины влетел в ворота ЦСКА.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Вольфсберг».

Матч команд в 1-м туре состоялся в Австрии 22 октября и завершился со счётом 1:1.

ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы УЕФА. Лидером квартета является загребское «Динамо» (8), на втором месте — «Фейеноорд» (5). «Вольфсберг» занимает третье место, опережая «армейцев» на одно очко. Проигрыш лишит ЦСКА шансов на выход в плей-офф.

ЦСКА — «Вольфсберг»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
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