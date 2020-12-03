«Интер» оформляет трансфер 15-летнего словенского форварда
Миланский «Интер» покупает 15-летнего нападающего словенского «Копера» Энея Марсетича, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По его информации, стоимость трансфера перспективного форварда составила € 500 тыс. Миланцы заключат с Марсетичем контракт до 2023 года.
Марсетич провёл за сборную Словении U17 три матча, результативными действиями не отметился. В составе Словении нападающий в восьми матчах забил четыре мяча.
Сообщалось, что «Интер» может заменить аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса форвардом «Вулверхэмптона» Раулем Хименесом. Мартинес окончательно решил покинуть клуб. Если «Интер» решится на покупку 29-летнего мексиканца, то столкнётся с конкуренцией со стороны «Ювентуса».
«Интер» может заменить Лаутаро Мартинеса форвардом «Вулверхэмптона» Раулем Хименесом
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