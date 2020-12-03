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Загребское «Динамо» обыграло «Фейеноорд» и вышло в плей-офф Лиги Европы с 1-го места

Загребское «Динамо» обыграло «Фейеноорд» и вышло в плей-офф Лиги Европы с 1-го места
Футбол / Лига Европы 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА загребское «Динамо» переиграло роттердамский «Фейеноорд». Встреча проходила на стадионе «Де Куйп (Фейеноорд)» в Роттердаме и завершилась со счётом 2:0.

В концовке первого тайма счёт открыл форвард «Динамо» Бруно Петкович, который реализовал пенальти. В начале второго тайма полузащитник Ловро Майер увеличил преимущество хорватской команды, ассистировал ему полузащитник Ариян Адеми.

Загребское «Динамо» набрало 11 очков и досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе K Лиги Европы УЕФА. «Фейеноорд» (5) — на третьем месте. «Вольфсберг» (7) обыграл московский ЦСКА (3) и располагается на втором месте. «Фейеноорд» разыграет вторую путёвку в плей-офф в личной встрече с «Вольфсбергом» в 6-м туре.

Лига Европы. Группа K. 5-й тур
03 декабря 2020, четверг. 20:55 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:1 Петкович – 45+5' (пен)   0:2 Майер – 52'
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