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«Милан» обыграл «Селтик», уступая в ходе матча с разницей в два мяча

«Милан» обыграл «Селтик», уступая в ходе матча с разницей в два мяча
Футбол / Лига Европы 0

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» завершился матч 5-го тура Лиги Европы. «Милан» на своём поле победил «Селтик» со счётом 4:2.

В первые 15 минут встречи гости забили два мяча, их авторами стали Томас Рогич и Одсонн Эдуард. Но удержать преимущество в счёте шотландцы так и не смогли. Более того, «Милан» отыгрался уже в первом тайме — на 24-й минуте забил Хакан Чалханоглу, а ещё через две минуты счёт сравнял Самуэль Кастильехо. Во втором тайме ещё по мячу забили Йенс Хёуге и Браим Диас.

Участия в матче не принимал лидер «Милана» Златан Ибрагимович, который залечивает травму.

«Милан» набрал 10 очков и завоевал путёвку в плей-офф Лиги Европы. В следующую стадию турнира вышел также «Лилль», набравший 11 очков. Французский клуб в матче 5-го тура со счётом 2:1 победил «Спарту» из Праги. «Спарта» (6) занимает третье место, «Селтик» (1) — четвёртое.

Лига Европы. Группа H. 5-й тур
03 декабря 2020, четверг. 20:55 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
4 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Рогич – 7'   0:2 Эдуард – 14'   1:2 Чалханоглу – 24'   2:2 Кастильехо – 26'   3:2 Хёуге – 50'   4:2 Диас – 82'
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