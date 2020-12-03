«Милан» обыграл «Селтик», уступая в ходе матча с разницей в два мяча

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» завершился матч 5-го тура Лиги Европы. «Милан» на своём поле победил «Селтик» со счётом 4:2.
В первые 15 минут встречи гости забили два мяча, их авторами стали Томас Рогич и Одсонн Эдуард. Но удержать преимущество в счёте шотландцы так и не смогли. Более того, «Милан» отыгрался уже в первом тайме — на 24-й минуте забил Хакан Чалханоглу, а ещё через две минуты счёт сравнял Самуэль Кастильехо. Во втором тайме ещё по мячу забили Йенс Хёуге и Браим Диас.
Участия в матче не принимал лидер «Милана» Златан Ибрагимович, который залечивает травму.
«Милан» набрал 10 очков и завоевал путёвку в плей-офф Лиги Европы. В следующую стадию турнира вышел также «Лилль», набравший 11 очков. Французский клуб в матче 5-го тура со счётом 2:1 победил «Спарту» из Праги. «Спарта» (6) занимает третье место, «Селтик» (1) — четвёртое.
- 3 декабря 2020
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