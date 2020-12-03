Масалитин: Эджуке в матче с «Вольфсбергом», наверное, замёрз — первый раз снег увидел

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 5-го тура Лиги Европы. ЦСКА на своём поле проиграл «Вольфсбергу» (0:1) и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

«Проблемы были в созидании и завершении. Вроде и пытались что-то создать, но завершающего ничего не было. Вопросы вызывает организация игры. Мне не понятно, как можно было ставить в центр Облякова и Ахметова. Вышел Эджуке, но сегодня он, наверное, замёрз — первый раз снег увидел. Кучаев вышел после болезни, тоже плохо себя ощущал.

Очень обидно в плане рейтинга. Но мы можем вспомнить не только австрийские клубы — мы проигрывали и тем, кто вообще в футбол не играет. Нужно делать системные изменения. Начинать строительство стадионов, изобретать методики. Деньгами залить футбол — ничего хорошего не будет. С лимитом тоже нужно что-то делать, но это опасный вопрос, из-за которого может пострадать сборная страны. Но что точно нужно делать, так это вводить потолок зарплат. Одни клубы покупают игроков за миллионы, а другие влачат жалкое существование», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.