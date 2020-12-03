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Тренер «Вольфсберга» прокомментировал победу над ЦСКА

Тренер «Вольфсберга» прокомментировал победу над ЦСКА
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер австрийского «Вольфсберга» Фердинанд Фельдхофер поделился своим мнением о матче с ЦСКА (1:0).

«С самого начала нам удалось высоко встречать ЦСКА и мешать развитию их атак. В ходе первого тайма у соперника были лишь полумоменты, а мы неоднократно могли увеличить счёт. Во втором тайме нам удалось сдержать атаки «армейцев», в одном из эпизодов Акинфеев сделал хороший сейв. Наш план на игру удался.

Перец отличается тактической разносторонностью. В нашей команде он исполняет роль «восьмёрки». Ранее у него была травма, а затем он заболел коронавирусом», — передаёт слова Фельдхофера корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА уступил «Вольфсбергу». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:1. Проигрыш лишил ЦСКА шансов на выход в плей-офф.

ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы
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