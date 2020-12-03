Гончаренко: если ты не забиваешь в трёх домашних матчах ни одного гола — это катастрофа

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал проигрыш в матче с «Вольфсбергом» (0:1).
«Тяжело что-то сказать по сегодняшнему матчу, как и по всей домашней серии в Лиге Европы. Если ты не забиваешь в трёх домашних матчах ни одного гола — это катастрофа. Нам казалось, что мы были лучше соперника. Но по факту это не так. Одно дело — создавать моменты, другое — реализовать их», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА уступил «Вольфсбергу». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:1.
Счёт на 21-й минуте матча открыл нападающий гостей Дарио Визингер — форвард точно пробил с дальней дистанции, и мяч рикошетом от перекладины влетел в ворота ЦСКА. «Армейцы», набрав 3 очка, занимают последнее место в группе K Лиги Европы УЕФА. Проигрыш лишил ЦСКА шансов на выход в плей-офф.
- 3 декабря 2020
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