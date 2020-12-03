Гончаренко: не было подготовительного периода. Может, это и сказывается на командах из РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура Лиги Европы с «Вольфсбергом». Встреча закончилась со счётом 0:1.
«Неправильно сравнивать наше нынешнее выступление с прошлогодним. В том году нас была менее длинная скамейка, поэтому сложно было проводить ротацию. В этом году не было подготовительного периода. Может, это и сказывается на российских командах. На тренировках команда хорошо выглядит как эмоционально, так и физически. Но мы выходим на игру и снижаем свой уровень.
Нам постоянно не хватает следующего шага. Допустим, делаем нужные три-четыре шага, затем всё разваливается. А ступенек, к сожалению, больше нет. Сказать, что между мной и командой непонимание, — такого нет. Мы понимаем, как нам нужно среагировать на определённые ситуации», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
После этого поражения ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.
- 3 декабря 2020
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