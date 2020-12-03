Мостовой — о поражении ЦСКА: в очередной раз ткнули носом в землю. Уже австрийцы «возят»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Вольфсбергом» (0:1).

«Нас в очередной раз ткнули носом в землю. Если поначалу мы как-то оправдывались коронавирусом, травмами и болезнями, но теперь на это не нужно пенять. В некоторых странах ситуация хуже, а у нас ещё и болельщиков пускают. А в Европе только-только начинают пускать.



Уровень наш становится всё хуже, хуже и хуже. Нас поджидает беда за бедой. Если мы вспомним тот сезон — тоже всё было плохо. А в этом у нас было очень много участников: три клуба в Лиге чемпионов, один в Лиге Европы, а ещё «Ростов» и «Динамо», которое потратило чуть ли не 80 миллионов. Что с этим делать, я не знаю — я, как и все, наблюдаю со стороны.



Я ещё не забыл, что с нами сделал «Ред Булл»… Наши бежали так, как будто полюса разные. Нужно прямо себе сказать, что это провал за провалом и нужно это как-то решать. Больно, печально, неприятно, оттого что мы скатываемся до того, что нас австрийцы «возят», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.