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Гончаренко: трансфер Гайча — точно не катастрофа

Гончаренко: трансфер Гайча — точно не катастрофа
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после проигрыша в матче с «Вольфсбергом» (0:1) прокомментировал игру Адольфо Гайча и Федора Чалова.

«Трансфер Гайча — это точно не катастрофа. Катастрофа — это результаты домашних матчей. Я бы не стал делать столь резкие оценки после трёх месяцев пребывания нападающего. Гайчу нужен хотя бы месяц подготовительного периода, чтобы на него по-другому посмотреть. Что касается Чалова, то у него проблема в открываниях. У Феди будет больше качества, если он будет правильно открываться. Он размыл то открывание, которое у него было раньше», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА уступил «Вольфсбергу». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:1. Счёт на 21-й минуте матча открыл нападающий гостей Дарио Визингер — форвард точно пробил с дальней дистанции, и мяч рикошетом от перекладины влетел в ворота ЦСКА.

«Армейцы», набрав 3 очка, занимают последнее место в группе K Лиги Европы УЕФА. Проигрыш лишил ЦСКА шансов на выход в плей-офф.

ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы
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