«Саботаж и предательство». Геркус — о выступлении клубов РПЛ в еврокубках
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление российских клубов в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Какое-то соревнование по самоуничтожению. Не готов анализировать происходящее, эмоции просто зашкаливают. Зачем вот так делать? Неужели непонятно — людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции. Столько сделано для футбола: стадионы новые, зрителей пускают… Неужели не выгрызть пару побед, не порадовать болельщиков? Какой-то саботаж, предательство просто какое-то», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
«Локомотив», «Зенит» и ЦСКА по итогам 5-го тура групповых этапов Лиги Европы и Лиги чемпионов лишились шансов на выход в весеннюю часть еврокубковых турниров.
Илья Геркус: в РПЛ нет лидера ни по результату, ни по составу, ни по игре. Уровень упал
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