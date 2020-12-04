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ПСВ и «Гранада» обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы

ПСВ и «Гранада» обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА нидерландский ПСВ обыграл испанскую «Гранаду». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в первом тайме забил нападающий ПСВ Дониелл Мален, ему ассистировал Филипп Макс.

В параллельном матче кипрская «Омония» переиграла греческий ПАОК со счётом 2:1.

ПСВ в пяти встречах набрал 9 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. «Гранада» (10) — на первом месте. Оба клуба досрочно обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы УЕФА. ПАОК (5) в результате поражения лишился шансов на выход в следующую стадию турнира. «Омония» (4) занимает последнее место в таблице группы.

Лига Европы. Группа E. 5-й тур
03 декабря 2020, четверг. 23:00 МСК
Гранада
Гранада, Испания
Окончен
0 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Мален – 38'
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