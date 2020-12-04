ПСВ и «Гранада» обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА нидерландский ПСВ обыграл испанскую «Гранаду». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч в первом тайме забил нападающий ПСВ Дониелл Мален, ему ассистировал Филипп Макс.
В параллельном матче кипрская «Омония» переиграла греческий ПАОК со счётом 2:1.
ПСВ в пяти встречах набрал 9 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. «Гранада» (10) — на первом месте. Оба клуба досрочно обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы УЕФА. ПАОК (5) в результате поражения лишился шансов на выход в следующую стадию турнира. «Омония» (4) занимает последнее место в таблице группы.
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