ПСВ и «Гранада» обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА нидерландский ПСВ обыграл испанскую «Гранаду». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в первом тайме забил нападающий ПСВ Дониелл Мален, ему ассистировал Филипп Макс.

В параллельном матче кипрская «Омония» переиграла греческий ПАОК со счётом 2:1.

ПСВ в пяти встречах набрал 9 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. «Гранада» (10) — на первом месте. Оба клуба досрочно обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы УЕФА. ПАОК (5) в результате поражения лишился шансов на выход в следующую стадию турнира. «Омония» (4) занимает последнее место в таблице группы.