Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Наполи» упустил победу над АЗ

«Наполи» упустил победу над АЗ
Футбол / Лига Европы 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА нидерландский «АЗ Алкмар» сыграл вничью с итальянским «Наполи». Встреча проходила на стадионе АФАС в Алкмаре и завершилась со счётом 1:1.

Счёт на 6-й минуте встречи открыл нападающий «Наполи» Дрис Мертенс. Во втором тайме счёт сравнял защитник нидерландской команды Бруно Мартинс Инди.

В параллельном матче испанский «Реал Сосьедад» поделил очки с хорватской «Риекой» (2:2). Испанский клуб дважды отыгрывался по ходу встречи.

«Наполи» в пяти матчах набрал 10 очков и занимает первое место турнирной таблице группы F. «Реал Сосьедад» (8) — второй, «АЗ Алкмар» (8) располагается на третьем месте. «Риека» (1) занимает последнее место в группе. В заключительном туре «Наполи» сыграет с «Реалом», «АЗ Алкмар» — с «Риекой».

Лига Европы. Группа F. 5-й тур
03 декабря 2020, четверг. 23:00 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Мертенс – 6'   1:1 Инди – 53'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020