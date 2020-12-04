«Наполи» упустил победу над АЗ

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА нидерландский «АЗ Алкмар» сыграл вничью с итальянским «Наполи». Встреча проходила на стадионе АФАС в Алкмаре и завершилась со счётом 1:1.
Счёт на 6-й минуте встречи открыл нападающий «Наполи» Дрис Мертенс. Во втором тайме счёт сравнял защитник нидерландской команды Бруно Мартинс Инди.
В параллельном матче испанский «Реал Сосьедад» поделил очки с хорватской «Риекой» (2:2). Испанский клуб дважды отыгрывался по ходу встречи.
«Наполи» в пяти матчах набрал 10 очков и занимает первое место турнирной таблице группы F. «Реал Сосьедад» (8) — второй, «АЗ Алкмар» (8) располагается на третьем месте. «Риека» (1) занимает последнее место в группе. В заключительном туре «Наполи» сыграет с «Реалом», «АЗ Алкмар» — с «Риекой».
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