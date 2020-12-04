«Арсенал» разгромил «Рапид» в Лиге Европы

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Лондонский «Арсенал» на своём поле разгромил венский «Рапид» со счётом 4:1.
Уже на 10-й минуте встречи Александер Ляказетт вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте Пабло Мари удвоил преимущество лондонцев. В концовке первого тайма Эдвард Нкетиа довёл счёт до крупного. В начале второго тайма Коя Китагава сократил отставание гостей в счёте, но на 66-й минуте Эмиль Смит довершил разгром «Рапида».
В другом матче группы B «Мольде» победил «Дандолк» со счётом 2:1.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице группы B, набрав 15 очков. «Мольде» занимает второе место (9), «Рапид» (6) — третье. «Дандолк» замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.
- 4 декабря 2020
-
01:24
-
01:07
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:50
-
00:29
-
00:29
-
00:26
-
00:15
- 3 декабря 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:37
-
23:24
-
23:19
-
23:12
-
23:08
-
23:00
-
22:52
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:31
-
22:09
-
21:57
-
21:31
-
21:21
-
20:59
-
20:52
-
20:48
-
20:38
-
20:29
-
20:10
-
19:50
-
19:43