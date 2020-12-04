«Арсенал» разгромил «Рапид» в Лиге Европы

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Лондонский «Арсенал» на своём поле разгромил венский «Рапид» со счётом 4:1.

Уже на 10-й минуте встречи Александер Ляказетт вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте Пабло Мари удвоил преимущество лондонцев. В концовке первого тайма Эдвард Нкетиа довёл счёт до крупного. В начале второго тайма Коя Китагава сократил отставание гостей в счёте, но на 66-й минуте Эмиль Смит довершил разгром «Рапида».

В другом матче группы B «Мольде» победил «Дандолк» со счётом 2:1.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице группы B, набрав 15 очков. «Мольде» занимает второе место (9), «Рапид» (6) — третье. «Дандолк» замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.