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«Рома» одержала волевую победу в матче с «Янг Бойз»

«Рома» одержала волевую победу в матче с «Янг Бойз»
Футбол / Лига Европы 0

В Риме на стадионе «Олимпико» завершился матч 5-го тура Лиги Европы. «Рома» на своём поле одержала уверенную победу в матче с «Янг Бойз». Встреча закончилась со счётом 3:1.

На 34-й минуте Жан-Пьер Нсаме вывел гостей вперёд, но ещё в первом тайме хозяева отыгрались, благодаря точному удару Борхи Майораля. На 59-й минуте Риккардо Калафьори забил второй мяч римского клуба, а Эдин Джеко на 81-й минуте поставил точку. А в концовке матча гости ещё и остались в меньшинстве после удаления Мохамеда Али.

В другом матче этой группы «ЧФР Клуж» сыграл вничью с ЦСКА из Софии со счётом 0:0.

«Рома» занимает первое место, набрав 13 очков. На втором месте располагается «Янг Бойз» (7), а на третьем — «ЧФР Клуж» (5). Замыкает турнирную таблицу ЦСКА София (2).

Лига Европы. Группа A. 5-й тур
03 декабря 2020, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
0:1 Нсаме – 34'   1:1 Майораль – 44'   2:1 Калафьори – 59'   3:1 Джеко – 81'
Удаления: нет / Али – 82'
Лига Европы. Группа A. 5-й тур
03 декабря 2020, четверг. 23:00 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
0 : 0
ЦСКА С
София, Болгария
Удаления: Кипчу – 85' / нет
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