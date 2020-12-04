«Рома» одержала волевую победу в матче с «Янг Бойз»

В Риме на стадионе «Олимпико» завершился матч 5-го тура Лиги Европы. «Рома» на своём поле одержала уверенную победу в матче с «Янг Бойз». Встреча закончилась со счётом 3:1.

На 34-й минуте Жан-Пьер Нсаме вывел гостей вперёд, но ещё в первом тайме хозяева отыгрались, благодаря точному удару Борхи Майораля. На 59-й минуте Риккардо Калафьори забил второй мяч римского клуба, а Эдин Джеко на 81-й минуте поставил точку. А в концовке матча гости ещё и остались в меньшинстве после удаления Мохамеда Али.

В другом матче этой группы «ЧФР Клуж» сыграл вничью с ЦСКА из Софии со счётом 0:0.

«Рома» занимает первое место, набрав 13 очков. На втором месте располагается «Янг Бойз» (7), а на третьем — «ЧФР Клуж» (5). Замыкает турнирную таблицу ЦСКА София (2).