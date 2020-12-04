Илья Кутепов: кого-то ошибки приводят на скамейку, а кто-то продолжает выходить на поле

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своём отношении к критике и о сложностях, с которыми сталкиваются игроки, выступающие на позиции центрального защитника.
«К критике отношусь спокойно, она была, есть и будет. Вне зависимости от результата. Центральные защитники всегда под огнём. В любом пропущенном голе можно найти нашу ошибку. Не знаю, как это преодолеть – и нужно ли это делать. Меня критика не задевает, как и любое мнение со стороны. Ошибаются все, но я не из тех, кто будет указывать на других – ага, смотрите, он тоже привёз, критикуйте и его теперь. Кого-то ошибки приводят на скамейку, а кто-то продолжает выходить на поле. Не всё здесь зависит от тебя.
Всем важна стабильность. Конечно, когда ты входишь в игровой ритм, то постепенно набираешь форму через игры. А когда играешь маленькими отрезками, после чего садишься на неопределённый период, тяжело постоянно быть в порядке. Ты всё равно выпадаешь из ритма – нужно какое-то время на адаптацию. Ты ждёшь и ждёшь свой шанс и каждую игру должен показывать что-то феноменальное. Не всегда так бывает. Для центральных защитников редкая игровая практика тяжелее вдвойне. На этой позиции вообще ротация гораздо меньше, чем в атакующей линии», — сказал Кутепов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.
- 4 декабря 2020
-
09:04
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:39
-
06:23
-
06:13
-
05:57
-
05:49
-
05:17
-
04:54
-
04:32
-
04:13
-
03:20
-
02:56
-
02:43
-
01:47
-
01:24
-
01:07
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:50
-
00:29
-
00:29
-
00:26
-
00:15
- 3 декабря 2020
-
23:57