Илья Кутепов: кого-то ошибки приводят на скамейку, а кто-то продолжает выходить на поле

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своём отношении к критике и о сложностях, с которыми сталкиваются игроки, выступающие на позиции центрального защитника.

«К критике отношусь спокойно, она была, есть и будет. Вне зависимости от результата. Центральные защитники всегда под огнём. В любом пропущенном голе можно найти нашу ошибку. Не знаю, как это преодолеть – и нужно ли это делать. Меня критика не задевает, как и любое мнение со стороны. Ошибаются все, но я не из тех, кто будет указывать на других – ага, смотрите, он тоже привёз, критикуйте и его теперь. Кого-то ошибки приводят на скамейку, а кто-то продолжает выходить на поле. Не всё здесь зависит от тебя.

Всем важна стабильность. Конечно, когда ты входишь в игровой ритм, то постепенно набираешь форму через игры. А когда играешь маленькими отрезками, после чего садишься на неопределённый период, тяжело постоянно быть в порядке. Ты всё равно выпадаешь из ритма – нужно какое-то время на адаптацию. Ты ждёшь и ждёшь свой шанс и каждую игру должен показывать что-то феноменальное. Не всегда так бывает. Для центральных защитников редкая игровая практика тяжелее вдвойне. На этой позиции вообще ротация гораздо меньше, чем в атакующей линии», — сказал Кутепов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.