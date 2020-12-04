Пиоли: «Милан» не потерял голову, проигрывая «Селтику» 0:2

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о победе своей команды в матче группового этапа Лиги Европы с шотландским «Селтиком» (4:2). «Милан» смог победить, проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2.

«Ребята явно решили проверить, полностью ли я выздоровел после коронавируса! Начало было хорошим, но в двух моментах не были сконцентрированы – и у нас возникли проблемы. Это будет отличным уроком.



Даже проигрывая со счетом 0:2, мы должны продолжать играть как команда. Именно это я сегодня и увидел. Я рад, что даже с учётом повреждения Кьера и с таким молодым составом мы не потеряли голову после 0:2. «Селтик» доказал, что ему нужна была эта победа и хотел произвести впечатление на «Сан-Сиро», – сказал Пиоли Sky Sport Italia.