Источник: Месси перейдёт в «ПСЖ» летом 2021 года

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси перейдёт во французский «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно 2021 года, сообщил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

«Месси будет в «ПСЖ» в следующем году. Это не шутка. Месси будет в «ПСЖ» в следующем году», – заявил Риоло.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения. В сезоне-2020/2021 форвард провёл за сине-гранатовых 12 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Его контракт с «Барселоной» истекает как раз летом следующего года.