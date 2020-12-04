Илья Кутепов: сборная России сильна именно как команда. В ней отличная атмосфера

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями о текущей форме сборной России.

«0:5 в Белграде — это отдельно взятый матч. Громадных провалов не было, на чемпионат Европы команда уверенно пробилась. На последнем сборе не было нескольких игроков основного состава – в какой-то степени это повлияло на результат. Когда все ребята сыграны, проще, а в этот раз было много новых лиц.

Вообще, я думаю, что наша сборная сильна именно как команда. Отличная атмосфера, ребята общаются, поддерживают друг друга, стараются помочь. Нельзя выделить одного лидера – результата добиваемся только все вместе.

Построят ли тренеры сборной классную команду за 30 дней сборов перед Евро? Это даже много. Справятся быстрее! Я знаю методы работы Черчесова и его штаба. Уверен, всё будет хорошо. Ставлю перед собой задачу вернуться в сборную. Но для этого, во-первых, нужно начать играть. Во-вторых, делать это качественно", — сказал Кутепов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.