Фати стал «сосьо» «Барселоны»

Полузащитник Ансу Фати стал «сосьо», официальным членом футбольного клуба «Барселона», сообщается на официальном сайте «Барсы».

Членские удостоверения получил не только сам игрок, но и члены его семьи — родители, братья, сёстры. «Сосьос» имеют право голоса на выборах президента клуба, но Фати воспользоваться им не может — чтобы отдать свой голос за кандидата, надо пробыть членом клуба минимум один год.

Ансу Фати — воспитанник «Барселоны», в основном составе команды он выступает с 2019 года. Дебютировав за «Барсу» 25 августа 2019 года в матче с «Бетисом», став самым молодым дебютантом каталонского клуб за 78 лет. Свой первый гол за команду забил 31 августа 2019 года в матче против «Осасуны». Фати стал самым молодым автором гола в истории «Барсы» и третьим в истории испанского первенства.