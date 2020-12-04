Фати стал «сосьо» «Барселоны»

Полузащитник Ансу Фати стал «сосьо», официальным членом футбольного клуба «Барселона», сообщается на официальном сайте «Барсы».
Членские удостоверения получил не только сам игрок, но и члены его семьи — родители, братья, сёстры. «Сосьос» имеют право голоса на выборах президента клуба, но Фати воспользоваться им не может — чтобы отдать свой голос за кандидата, надо пробыть членом клуба минимум один год.
Ансу Фати — воспитанник «Барселоны», в основном составе команды он выступает с 2019 года. Дебютировав за «Барсу» 25 августа 2019 года в матче с «Бетисом», став самым молодым дебютантом каталонского клуб за 78 лет. Свой первый гол за команду забил 31 августа 2019 года в матче против «Осасуны». Фати стал самым молодым автором гола в истории «Барсы» и третьим в истории испанского первенства.
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