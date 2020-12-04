Касильяс прокомментировал слухи о возможном увольнении Зидана из «Реала»

Бывший голкипер «Реала» и «Порту» Икер Касильяс поддержал наставника мадридского клуба Зинедина Зидана на фоне слухов о его возможной отставке.

«Зидан – великолепный тренер и сделает всё возможное, чтобы «Реал» поднялся как можно выше. Нельзя жить прошлым, но он заслужил право руководить командой», — приводит слова Касильяса AS.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан будет уволен с поста главного тренера «Реала», если мадридский клуб не сможет обыграть в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

Напомним, что в ЛЧ «Реал», набрав 7 очков в 5 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице группы B, а в чемпионате Испании «Королевский клуб» идёт на 4-м месте с 17 очками.