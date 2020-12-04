«Наполи» договорился с Дженнаро Гаттузо о продлении контракта

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли сообщил, что в ближайшее время клуб продлит контракт со своим нынешним тренером Дженнаро Гаттузо.
«Я знаю, что юристы обмениваются бумагами, мы достигли соглашения, и на этой неделе были оформлены документы. Не думаю, что у нас в итоге возникнут проблемы. Если сравнивать Гаттузо и Анчелотти, могу сказать, что Дженнаро немного более эмоционален, однако оба они являются отличными профессионалами.
Инсинье? Он чувствует ответственность за команду, поэтому больше других принимает на себя взлёты и падения», – приводит слова Джунтоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Гаттузо был назначен главным тренером неаполитанцев в декабре 2019 года. В июне 2020 года «Наполи» стал обладателем Кубка Италии. В нынешнем чемпионате Италии после 9 туров подопечные Гаттузо с 17 очками занимают пятое место.
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