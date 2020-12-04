«Реал» провёл первые переговоры с Маурисио Почеттино

«Реал» провёл первые переговоры с бывшим главным тренером «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, сообщает Sport.es.
По данным источника, представители «Королевского клуба» связались с аргентинским тренером, чтобы узнать о его готовности возглавить клуб в случае отставки Зинедина Зидана.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан будет уволен с поста главного тренера «Реала», если мадридский клуб не сможет обыграть в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.
Напомним, что в ЛЧ «Реал», набрав 7 очков в 5 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице группы B, а в чемпионате Испании «Королевский клуб» идёт на 4-м месте с 17 очками.
48-летний Почеттино возглавлял «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.
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