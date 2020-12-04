Игрок мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис признан лучшим футболистом Канады в 2020 году, сообщает пресс-служба сборной страны. 20-летний футболист впервые получил эту награду.
«Результат, которого добился Дэвис, вдохновит новое поколение игроков», – высказался о награде Дэвису главный тренер сборной Канады Джон Хердман.
Дэвис перешёл из «Ванкувера» в «Баварию» в 2019 году. В составе мюнхенцев он стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне канадец сыграл 8 матчей во всех турнирах и сделал голевую передачу.
Ранее Дэвис вошёл в число 50 претендентов на попадание в команду года по версии УЕФА.
В начале ноября, согласно данным Международного центра спортивных исследований, канадец стал самым дорогим игроком мира до 21 года. Его стоимость составила € 180,4 млн. На второй строчке – англичанин Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд) – € 125,6 млн, на третьей – испанец Ансу Фати («Барселона») – € 122,7 млн.
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