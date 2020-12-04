ЦСКА в третий раз подряд не смог выйти в плей-офф еврокубков

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА уступил «Вольфсбергу». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:1.
ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы УЕФА. Лидером квартета является загребское «Динамо» (8). «Вольфсберг» (7) поднялся на второе место. Проигрыш лишил ЦСКА шансов на выход в плей-офф.
Таким образом, «армейцы» в третий раз подряд не смогли пробиться в плей-офф еврокубков. В предыдущих двух сезонах команда заняла последнее место в группе Лиги чемпионов. Также за последние 9 сезонов красно-синие лишь один раз смогли выйти в евровесну. Это произошло в сезоне 2017/18. Тогда команда добралась до четвертьфинала Лиги Европы, где проиграла лондонскому «Арсеналу».
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