Уткин объяснил, почему считает Мусаева тренером года

Известный блогер Василий Уткин назвал наставника «Краснодара» Мурада Мусаева тренером года и объяснил свой выбор.



«Вам не кажется, что в эту среду мы примерно представили себе, кто является в России тренером года? Ещё в пятницу об этом было страшно подумать, ещё в субботу об этом было подумать просто невероятно, потому что «Краснодар» проиграл даже «Химкам». И тем не менее — тренер года, безусловно, Мурад Мусаев. А кто ещё показал достижения на международной арене?



Вы скажете: ну, всего лишь команда вышла в Лигу Европы. Да, но эта команда – дебютант Лиги чемпионов, во-первых. Во-вторых, это лучший результат среди российских команд. Ну и самое главное – а что, у нас так часто команды пробивались через квалификационный раунд в Лигу чемпионов?



Конечно, Мусаев у нас не авторитет. Авторитет у нас по-прежнему Станислав Черчесов. Может, это Сергей Семак. Но знаете, как-то в Европе совершенно ничего не получается. Тут даже Карпин не подходит, потому что он вылетел в квалификации Лиги Европы. Международный результат в этом году показали только «Краснодар» и только Мусаев», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Спасибо, «Краснодар»! У нас будет команда в евровесне Оказывается, мы всё-таки можем побеждать в Лиге чемпионов.