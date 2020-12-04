Губернатор Самарской области: подпитка бюджетными деньгами расслабляла «Крылья Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в «Крыльях Советов» полностью обновится совет директоров.
«В совет директоров прежде всего войдут эксперты высокого уровня. Будем внедрять бизнес-управление в клубе. Подпитка бюджетными деньгами команду расслабляла. Впредь жёсткий контроль финансирования — жить будут «Крылья» по средствам, как живут клубы во всём мире, это, безусловно, будет мотивировать на дальнейшие победы. И если команда будет показывать результат, конечно, будет и государственная поддержка. Хочу отметить, что внебюджетная часть клуба уже возросла, но следующий год будет переломным. Есть компании и инвесторы, которые готовы расширить имеющиеся возможности клуба», — цитирует Азарова ГТРК «Самара».
В 25 турах Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» набрали 52 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице.
- 4 декабря 2020
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