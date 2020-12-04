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Уткин: если Газизов окажется в «Локо», это будет удивительный переход в мировой истории

Уткин: если Газизов окажется в «Локо», это будет удивительный переход в мировой истории
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал предстоящий уход Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака», а также отреагировал на информацию о его возможном назначении в «Локомотив». Ранее «Чемпионат» сообщал, что «железнодорожники» контактировали с управленцем.

«Стало известно, что Шамиль Газизов, скорее всего, покидает «Спартак». То ли прямо сейчас, то ли через некоторое время. Последний матч «Спартака» – в Питере, он может съездить туда за брошенной перчаткой. Как известно, он запустил её в сторону «Зенита». Сейчас непонятно, куда он её бросал – вправо, влево, вперёд или назад.

Даже появились сведения, что Газизов, возможно, перейдёт в «Локомотив». Это будет круто. Потому что если Газизов переходит в «Локомотив», то это станет удивительным переходом в мировой истории. Он получит отступные за то, что уходит из «Спартака», и после этого окажется свободен. То есть не «Локомотив» его как бы выкупит, а всё получится наоборот. Вот такие вот интересные футбольные метаморфозы», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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