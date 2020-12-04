Виктор Мозес: минус 6 градусов в Москве? Слышал, будет ещё хуже!

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился впечатлениями от Москвы и рассказал об отношении к холодной погоде.
«Москва – красивый город, мне здесь нравится. Я рад, что могу концентрироваться на игре. Хочу помогать клубу и партнёрам по команде. Хочу побеждать! В России классная лига. Постепенно привыкаю и получаю радость от футбола.
Ох… Сколько сейчас градусов? Минус 9? Минус 6? Слышал, будет ещё хуже! Что тут сказать? Надо привыкать. Когда дело доходит до работы, разминаешься, разогреваешься и о холоде уже не вспоминаешь», — сказал Мозес в интервью для клубной пресс-службы.
В 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Спартак» оказался сильнее «Ротора» со счётом 2:0. Команда набрала 32 очка и делит первое место с «Зенитом» и ЦСКА, уступая им лишь по дополнительным показателям. 5 декабря в 17-м туре красно-белые сыграют дома с «Тамбовом». Начало встречи – в 16:30 мск. Матч пройдёт на «Открытие Арене».
- 4 декабря 2020
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