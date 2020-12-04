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Умер отец футболистов сборной России Миранчуков

Умер отец футболистов сборной России Миранчуков
Футбол 0

Скончался Андрей Миранчук, отец полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука и игрока «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом в «сториз» своего «инстаграма» сообщил футболист итальянского клуба.

«Просто подумал о тебе, и остановилось сердце. Мы бесконечно тебя любим, папа. Навсегда», – написал Алексей в своём "инстаграме".

По информации «Комсомольской правды», которая обращалась в администрацию Петровского сельского поселения Славянского района, Андрей Миранчук скончался в Краснодаре после продолжительной болезни. За жизнь отца футболистов сборной России боролись лучшие врачи краевой больницы, но спасти так и не смогли.

«Он был в командировке. Когда приехал домой, сразу обратился больницу, но было уже поздно, наверное. Он умер при температуре 41», – сообщил источник.

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