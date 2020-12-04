Месси опередил Роналду в рейтинге лучших форвардов года по версии ESPN

Издание ESPN представило рейтинг лучших футболистов по итогам 2020 года. Были выбраны лучшие игроки на девять позиций.
Первое место среди форвардов второй год подряд занял Лионель Месси («Барселона»). Криштиану Роналду из «Ювентуса» опустился на одну строчку и в этот раз оказался третьим. Второе место занял Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»).
Лучшие вратари:
1. Мануэль Нойер («Бавария»)
2. Алисон Бекер («Ливерпуль»)
3. Ян Облак («Атлетико»)
Лучшие правые защитники:
1. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
2. Ашраф Хакими («Интер»)
3. Бенжамен Павар («Бавария»)
Лучшие центральные защитники:
1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
2. Серхио Рамос («Реал»)
3. Давид Алаба («Бавария»)
Лучшие левые защитники:
1. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)
2. Альфонсо Дэвис («Бавария»)
3. Жорди Альба («Барселона»)
Лучшие центральные полузащитники:
1. Йозуа Киммих («Бавария»)
2. Тьяго Алькантара («Ливерпуль»)
3. Тони Кроос («Реал»)
Лучшие атакующие полузащитники:
1. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)
2. Томас Мюллер («Бавария»)
3. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
Лучшие фланговые нападающие:
1. Садио Мане («Ливерпуль»)
2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)
3. Серж Гнабри («Бавария»)
Лучшие форварды:
1. Лионель Месси («Барселона»)
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
3. Криштиану Роналду («Ювентус»)
Лучшие центральные нападающие (девятый номер):
1. Роберт Левандовски («Бавария»)
2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд)
3. Карим Бензема («Реал»).
- 4 декабря 2020
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