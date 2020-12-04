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Матвей Сафонов попал в команду недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored

Матвей Сафонов попал в команду недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored
Футбол / Лига чемпионов 0

Портал WhoScored представил команду недели по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, состоявшихся на этой неделе.

В состав попал один представитель российской команды. Им стал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, получивший оценку 8.3 за выступление в матче с «Ренном», завершившемся победой «быков» со счётом 1:0.

Команда недели: Матвей Сафонов («Краснодар», 8.3), Норди Мукиэле («РБ Лейпциг», 8.6), Кристиан Ромеро («Аталанта», 9.4), Александр Шольц («Мидтьюлланн», 8.3), Жорди Альба («Барселона», 7.7), Федерико Кьеза («Ювентус», 9.1), Ирфан Джан Кахвечи («Истанбул Башакшехир», 8.9), Кёртис Джонс («Ливерпуль», 8.2), Неймар («Пари Сен-Жермен», 9.5), Оливье Жиру («Челси», 10.0), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг», 9.1).

Фото: WhoScored

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