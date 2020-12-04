«У нас чересчур завышенные представления об уровне РПЛ». Бубнов – о вылете ЦСКА из ЛЕ

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение ЦСКА в матче 5-го тура Лиги Европы с «Вольфсбергом». Москвичи проиграли со счётом 0:1 и лишились шансов на выход в плей-офф.



«Безусловно, за такую игру и результат ЦСКА заслуживает исключительно отрицательной оценки. Непопадание в плей-офф Лиги Европы второй год подряд – очевидный провал. При этом нет никакой разницы в классе на фоне австрийцев или бельгийцев: они довольно легко обыгрывают наши ведущие клубы! Видимо, у нас чересчур завышенные представления об уровне чемпионата России.



В случае с ЦСКА особенно удручает игра в позиционной атаке – ни одного гола за три домашних матча Лиги Европы! В чемпионате «армейцы» ещё как-то справляются за счёт Влашича и хавбеков, но на международной арене с забитыми мячами большие проблемы. Клубу стоит озаботиться покупкой результативного нападающего и плеймейкера, причём уже в зимнее трансферное окно. С такой игрой в атаке ЦСКА неизбежно будет терпеть неудачи и в чемпионате России», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

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