Роман Нойштедтер: «Динамо» будет играть с тульским «Арсеналом» так, чтобы не давать шансов
Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
«Мы знаем Тулу, и, как сказал тренер, они будут обороняться и выбегать в контратаки. Нам нужно найти баланс в контроле и страховать их выходы из обороны. Опекать каждого игрока. Это последняя игра дома, нужно забивать голы и не давать им шанса.
Нет, пока не переписывались с Панченко. Игру не обсуждали, рад буду его видеть после матча, и пообщаемся. Надеюсь, у нас будет настроение лучше, чем у них», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В 16 турах Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Тульский «Арсенал» (14) – на 13-м.
Главный тренер московского «Динамо» поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом»
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