Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роман Нойштедтер: «Динамо» будет играть с тульским «Арсеналом» так, чтобы не давать шансов

Роман Нойштедтер: «Динамо» будет играть с тульским «Арсеналом» так, чтобы не давать шансов
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«Мы знаем Тулу, и, как сказал тренер, они будут обороняться и выбегать в контратаки. Нам нужно найти баланс в контроле и страховать их выходы из обороны. Опекать каждого игрока. Это последняя игра дома, нужно забивать голы и не давать им шанса.

Нет, пока не переписывались с Панченко. Игру не обсуждали, рад буду его видеть после матча, и пообщаемся. Надеюсь, у нас будет настроение лучше, чем у них», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В 16 турах Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Тульский «Арсенал» (14) – на 13-м.

Главный тренер московского «Динамо» поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020