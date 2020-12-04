Главный тренер московского «Динамо» рассказал о суеверии и чёрной куртке
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» и рассказал о своих приметах и суевериях.
«Будьте спокойны, я надену свою чёрную куртку в воскресенье. Супруга тренера по физподготовке сказала, что эта была причина поражения.
По поводу куртки мы обсудим ещё отдельно. Это комплимент», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В 16 турах Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Тульский «Арсенал» (14) – на 13-м. Встреча состоится 6 декабря на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.
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