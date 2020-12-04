Сандро Шварц рассказал о готовности игроков к матчу с тульским «Арсеналом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности игроков к матчу 17-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».



«Моё глубокое убеждение, что все игроки полузащиты, вне зависимости от схемы, могут успешно действовать везде. Мы сыграли против «Ростова» в ромб в центре, и если говорить о Лесовом, то он обладает хорошими качествами и может занять позицию в центре поля.



Комличенко хорошо играет в обороне. Обращаем внимание на то, что важно играть без мяча и прессинговать соперника. В последних матчах, в которых он играл, он был важным игроком и хорошо провёл эту работу. Важно и забивать мячи, что точно придёт к нему. Также важно, что мы оцениваем в целом игру команды, и в данном случае мы говорим об игре Николая на команду.



По Скопинцеву не могу сказать, в ближайшие два дня мы посмотрим на него. По поводу Слая, он полноценно тренируется со вторника. Н’Жье тоже тренируется с командой, и завтра мы примем решение о его участии в матче», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



В 16 турах Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Тульский «Арсенал» (14) – на 13-м. Встреча состоится 6 декабря на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Старт встречи – в 16:30 по московскому времени.

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