Сандро Шварц: матч с тульским «Арсеналом» будет иметь особое значение для Лесового

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности игроков к матчу 17-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
«Для каждого игрока, который перешёл из команды и играет против неё, матч имеет особое значение. Именно такая ситуация будет у Лесового. У нас была возможность поговорить с ним об «Арсенале», и мы рассмотрели некоторых игроков индивидуально. По итогам аналитической работы мы примем решение, как будем играть против «Арсенала».
Я не тот человек, который будет давать оценки игрокам соперника перед игрой. По «Арсеналу» могу сказать, что они агрессивно обороняются и хорошо играют без мяча. Если мы не полностью выдадим нашу лучшую игру, они воспользуются этим. У них хорошая «десятка», полузащита и нападение. Нам нужно выложиться, чтобы оказать на них давление. Как раз последняя игра и показала, что нам нужно активно и агрессивно играть в защите, чтобы показать лучшую игру. В воскресенье, так как это последняя игра, нам нужно играть с большим желанием и порадовать болельщиков перед перерывом», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В 16 турах Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Тульский «Арсенал» (14) – на 13-м. Встреча состоится 6 декабря на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Старт встречи – в 16:30 по московскому времени.
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