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Суд по делу Романа Широкова вновь перенесён

Суд по делу Романа Широкова вновь перенесён
Футбол / РПЛ 0

Судебное заседание по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, вновь перенесено, передаёт корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Заседание пройдёт 11 декабря и начнётся в 14:00 мск. Об этом сообщил адвокат Александр Островский, представляющий интересы Данченкова вместе с Артуром Рамазановым.

10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков решил обратиться в суд.

Юрист Добровинский готов бесплатно помочь стороне избитого Широковым судьи
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