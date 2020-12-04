Суд по делу Романа Широкова вновь перенесён

Судебное заседание по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, вновь перенесено, передаёт корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Заседание пройдёт 11 декабря и начнётся в 14:00 мск. Об этом сообщил адвокат Александр Островский, представляющий интересы Данченкова вместе с Артуром Рамазановым.



10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков решил обратиться в суд.

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