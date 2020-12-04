Роман Широков обратился к журналистам после суда

Бывший футболист сборной России Роман Широков обратился к журналистам после судебного заседания по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.



«Я уже на все вопросы ответил. Не знаю, что люди хотят получить. Вот вы идёте за мной и звёзд пропустите. Я-то с вами всегда буду, а они тут на пару-тройку раз. Дайте им возможность насладиться», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков решил обратиться в суд.

Видео нападения Широкова на судью: