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Роман Широков обратился к журналистам после суда

Роман Широков обратился к журналистам после суда
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России Роман Широков обратился к журналистам после судебного заседания по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.

«Я уже на все вопросы ответил. Не знаю, что люди хотят получить. Вот вы идёте за мной и звёзд пропустите. Я-то с вами всегда буду, а они тут на пару-тройку раз. Дайте им возможность насладиться», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков решил обратиться в суд.

Видео нападения Широкова на судью:

Суд по делу Романа Широкова вновь перенесён
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