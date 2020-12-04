Широков: сторона Данченкова может определять что угодно. Моя статья не говорит о покушении

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о судебном разбирательстве по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.



«Не знаю, что будет с судом, он будет продолжаться. Если исходить из того, что из 10 заявленных свидетелей на следующем будет пять, то как минимум ещё два заседания.



Я всегда позитивно настроен. Я понесу ответственность, которую определит суд. Сторона потерпевшего может определять что угодно. Есть статья, по которой я в суде, и она не говорит о покушении», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков решил обратиться в суд.

Видео нападения Широкова на судью: