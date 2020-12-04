Комментатор Дмитрий Губерниев предложил переименовать ЦСКА после поражения в матче пятого тура Лиги Европы с «Вольфсбергом» (0:1).
«Самое печальное, что футболисты Центрального Клуба нашей Армии проиграли волчьей горе из Австрии!!! Может, переименовать ЦСКА? В КЛПВГ — клуб любителей проиграть волчьей горе», — написал Губерниев в своём «телеграме».
Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА уступил «Вольфсбергу». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:1. Матч команд в 1-м туре состоялся в Австрии 22 октября и завершился со счётом 1:1.
ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы УЕФА. Лидером квартета является загребское «Динамо» (8). «Вольфсберг» (7) поднялся на второе место. Поражение лишило ЦСКА шансов на выход в плей-офф.
- 4 декабря 2020
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